Nädalaga paar kilo alla? Üllatavad nipid, kuidas ilma suure pingutamiseta kärmelt mõned kilod kaotada

1. Treeni hommikul esimese asjana

90% inimestest, kes suudavad järjepidevalt treenida, teevad seda just hommikul. Hommikune trenn garanteerib, et sul on piisavalt jaksu sellega toime tulla ning teha seda seepärast ka igapäevaselt. Hommikune trenn tõstab energiataset, produktiivsust tööl ning parandab ka keskendumisvõimet. Hommikune trenn aitab sul rohkem kaloreid põletada ka kogu päeva jooksul. Treening kiirendab ainevahetust ning sel moel põletad kaloreid veel ka palju hiljem pärast trenni lõppu. Uuringud on näidanud, et inimesed, kes sooritasid 45-minutilise treeningkava, põletasid järgmise 14 tunni jooksul rohkem kaloreid kui need, kes trenni ei teinud...