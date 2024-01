Kui trenn jäi vahele, hüppa kallimaga voodisse! Kui palju seksimine kaloreid kulutab?

Täiendavate uuringute käigus on selgunud, et seksi ajal kulutatud kalorite hulk sõltub siiski paljudest muutujatest — vanusest, kehakaalust, ainevahetusest, sekspoosidest ja sellest, kui kaua seks kestab. Ühes raportis tõdeti, et keskmiselt kestab seks vaid 6 minutit ja selle aja jooksul kulutab mees 21 kcal, uuringus ei toodud naiste kulutatud kalorite kulu, kuid naised kulutavad nagunii meestest vähem. Teadlased väidavad, et kuigi nimetatud asjaolusid pole sageli võimalik seksi kõrgema kalorikulu huvides muuta, on sekuaalelu parandada alati võimalik.