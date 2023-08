Kuidas tunda ära kaltsiumipuudus ja kust kaltsiumi juurde saada?

Kaltsium on üks tähtsamaid mineraalaineid inimese organismis. Sellest sõltub ennekõike luude tugevus, aga ka hammaste, küünte ja juuste tervis. Lisaks osaleb kaltsium närvirakkude ja lihasrakkude (sh südamelihase) töös. Kaltsiumi on vaja ka selleks, et hüübimissüsteem ning keha erinevad ensüümid normaalselt funktsioneeriksid.