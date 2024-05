Suve saabudes algab ka grillihooaeg. Kas aga grillitud toidud alati kõige tervislikumad on, on juba iseküsimus. On leitud, et liha töötlemisel kõrgel temperatuuril — eeskätt praadimisel ja grillimisel — tekivad kahjulikud ühendid: heterotsüklilised amiinid (HCA) ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH), mis toovad kaasa muutusi DNAs, suurendades vähiriski.