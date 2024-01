Oluline teada! Millised on D-vitamiini puuduse sümptomid ja mis haigusi see tekitab?

Et kehas toimuks päikese toimel D-vitamiini süntees, peaks Eestis suvel viibima iga päev vähemalt 15 minutit värskes õhus.

2. D-vitamiini puudus võib tekkida neil, kes:

- tarvitavad põletikuvastaseid kortikosteroide, mis on toimeained astmarohtudes, nagu näiteks Symbicort Turbuhaler, samuti laialt kasutatavates ninaspreides Nasonex ja Flixonase või ekseemikreemides Sibicort või Fucicort,

- tarvitavad antibeebipille, liialdavad alkoholiga või söövad väga kiudaineterikast toitu,

- on ülekaalulised — kehamassi­indeksiga üle 30,

- teevad palju sporti, eriti siseruumides,

- kannatavad piimaallergia või laktoositalumatuse käes,

- on tõmmu nahaga, sest mida rohkem on nahas pruuni pigmenti melaniini, seda väiksem on naha võime toota D-vitamiini päikesevalguse abil.

3. Vahel ei suuda neerud D-vitamiini töödelda nii, et organism saaks sellest kätte aktiivsed ained.

4. Mõnel juhul ei imendu D-vitamiin seedetraktis. Seda võivad mõjutada maksaprobleemid, läbitehtud operatsioonid või eluaegsed haigused, nagu tsöliaakia, tsüstiline fibroos ja Crohni tõbi.

5. Tervislik ja normaalne D-vitamiini tase veres on aasta ringi vähemalt 75 nmol/l. 80 protsendil eestimaalastest on see number väiksem. Küllalt lihtne on D-vitamiini tasemel silma peal hoida tasulise vereprooviga.

6. Tartu Ülikooli kliinikum soovitab täiskasvanutel, kes liiguvad vähe värskes õhus, võtta 1200–2000 IU-d ehk rahvusvahelist ühikut D-vitamiini päevas. Kui selline doos tulemust ei anna, on mõistlik päevast annust suurendada. Apteekides on müügil 4000 IU-d sisaldavad pillid ning uudse lahendusena ka 4000 IU-d andev sprei, mis suhu pihustatuna aitab vitamiinil imenduda läbi suu limaskesta.