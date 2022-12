Ettevaatust! 10 toitu, mis põhjustavad enneaegset vananemist ja soodustavad kortse

Muffin kohvi kõrvale või vorstivõileib kõhutäiteks on lihtsad võtta ja on esmapilgul täiesti ohutud, eks? Kuid suhkur, kahjulikud rasvad, alkohol ja isegi kohv lõhuvad olulisi valke, viivad kehast vajalikku vedelikku ning esimesena saab pihta meie nahk. Alljärgnevad toiduained ja toidud on just need, mis mõjuvad nahale ja ilule regulaarselt tarvitamisel nii, et oled varsti krimpsus ja paistad vanem, kui tegelikult oled.