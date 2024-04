Lihased on peki all peidus? Siin on detailne 7-päevane toitumiskava tervislikuks kaalulangetuseks – palju maitseid ja ei mingit nälgimist!

Ime läbi kaal ei lange, püsivad tulemused tulevad pidevalt tervislikult toitudes ja kerget kaloridefitsiiti rakendades. See tähendab, et kui päevane energiavajadus on 2000 kcal, tuleks toiduenergiat tarbida 1700 kcal ning liikuda iga päev aktiivselt vähemalt pool tundi, mis põletab omakorda kaloreid.