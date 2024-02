Kas tead, milliseid vitamiine vajavad naised erinevas vanuses, et olla parimas vormis ja tunda end hästi? Siin on põhjalik ülevaade

Nii nagu meie keha muutub, kui me vananeme, muutub ka organismi vajadus mitmesuguste kasulike ainete järele. Erinevas vanuses vajab meie keha erinevaid vitamiine ja mineraale, et toetada keha ja vaimu. Mida on oluline naistel jälgida, et ei tekiks vitamiini- ega mineraalainete vaegust?