Kuidas talitrennidest maksimumi võtta ja lihaseid-liigeseid töökorras hoida?

Talisporti teha on hea, kui seljas on pesu ja riided, mis hingavad ega lase kehal märjaks minna ning mis peavad tuult ja külma. Mitmekihiline riietumine ja tuuletõkkega pealiskiht on tähtsad. Samas tuleb arvestada, et sportimisel eritab keha sooja ja higistab, mistõttu tuleb õhemalt riietuda kui tänavale jalutama minekuks. Keha termoregulatsioon nõuab energiat: kui oled paksult riides, hakkab keha higistama, mis omakorda nõuab energiat nagu ka külmaga võitlemine...