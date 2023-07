Särtsakas ja tervislik sinep – millist kasu toob see maitseaine sinu kõhule?

Nii idamaised klassikalised vürtsid (kaneel, ingver, muskaat, vürts, nelk, pipar, loorber jt) kui ka kodumaised ürdid (petersell, till, kurgirohi, loorberileht, majoraan, pune, küüslauk, sibul jt) sisaldavad eeterlikke õlisid, mille tõttu on neist igaühel oma eripärane lõhn ja tugev maitse. Läbi aegade on maitsetaimi kasutatud rahvameditsiinis mitmesuguste tervisemurede leevendamiseks. Tänapäeval on teaduslikult palju uuritud sinepiseemneid. Aina rohkem leiab kinnitust nende võime inimese tervist hoida ja parandada...