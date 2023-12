Seda sa küll ei teadnud! Uusaastatõotuste täitmine on seotud temperamenditüübiga

Ilusate lubaduste pidamine alati ei õnnestu. Kui jaanuari alguses on trennisaalid klientidest punnis, siis kuu lõpuks on read hõredamad, sest motivatsioon sai otsa.

Uusaastalubaduste pingerida pole aastate jooksul suurt muutunud. Tõotatakse langetada kaalu, hakata regulaarselt sporti tegema, tervislikult toituma, suitsetamine maha jätta, alko­holiga piiri pidada, säästa raha ning veeta perega koos rohkem aega. Kõik need lubadused on seotud nii füüsilise kui ka vaimse tervisega ja vaieldamatult suurepärased. Eriti siis, kui neist ka kinni pidada. Paraku see alati ei õnnestu. Kuidas uusaastalubadused on seotud sellega, kui teadlik sa iseendast oled?