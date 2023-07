Treener Eva Ottas: kulutatud kaloritest palju olulisem on trennist saadav fiiling!

Tantsugeeniga rühmatreener

Kaua aeg rühmatreeningute treenerina töötanud Eva loeb oma spordiks hoopis tantsimist, millega on ta lasteaiast saati tegelenud, tantsides rahvatantsu, jazz-tantsu ja hiphoppi. Kõige rohkem ongi naisel kahju sellest, et nüüd ei jagu tantsimiseks enam lihtsalt aega, samuti tahaks ta tantsimist õpetada, aga seegi jääb ajapuuduse taha. „Kavade väljamõtlemine ja välismaal enesetäiendamine on tantsimise juures üliolulised,“ nendib Eva ja lisab, et ainult labajalavalsi peal tantsu õpetades kaugele ei jõua. Eva silmad löövad aga tuleviku poole unistades särama – ta on kindel, et tuleb tagasi aeg, kui ta jälle tantsib.