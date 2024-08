ARST SELGITAB | Mis vahe on antidepressantidel ja rahustitel?

„Mõnes mõttes on ju hea, et ravimite kasutamisel iseloomustab eestimaalasi teiste põhjamaalastega võrreldes eluterve umbusk — meie inimesed tarvitavad medikamente palju tagasihoidlikumalt,“ ütleb Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaater-ülemarst Ülo Kallassalu. Samas aga on kahju, et umbusaldatakse ravimeid, mis võiksid inimese elukvaliteeti parandada, ning neelatakse hoopis kiiret leevendust pakkuvaid sümptomite tuimestajaid, millest võib tagatipuks ka sõltuvusse jääda. „Antidepressantidel ja rahustitel on täiesti erinev toimemehhanism,“ rõhutab doktor Kallassalu...