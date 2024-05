Just see trenn aitab saavutada liivakellafiguuri ja kiirendada ainevahetust. Treener selgitab

Tegelikkuses on jõusaalis treenimine üheks parimaks viisiks, kuidas saavutada esteetiline ning toonuses keha. Jõutreeninguga on võimalik kontrollida kehakaalu läbi kiirenenud ainevahetuse. Kui sinu eesmärgiks on parandada oma keha koostist ning vähendada rasvaprotsenti, on lihastel selle saavutamisel märkimisväärne roll. Mida suurem on sinu keha lihasmass, seda suurem on ka sinu keha baasainevahetus kaloraaž. Suurenenud lihasmassiga tõuseb energiahulk, mille keha kasutab ära puhkeolekus.