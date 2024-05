Näpid trenni ajal telefoni? Siin on rida asju mis sinuga siis tõenäoliselt juhtub

Ohios asuva kõrgkooli teadlased tegid uuringu ja leidsid, et treeningu ajal telefoniga rääkimine ja sõnumite saatmine mõjub halvasti inimese tasakaalule. Inglisekeelse nimega "The Impact of Different Cell Phone Functions and Their Effects on Postural Stability" uuring viidi läbi 45 üliõpilase seas, kes kasutasid treeningu ajal telefoni. Nad rääkisid, kuulasid muusikat ja saatsid teineteisele ka sõnumeid.