Suur kaloridefitsiit ei soosi salenemist. Mis on ohumärgid, et sööd kaalulangetamise ajal liiga vähe?

Me saame energiat toidust, mitte õhust ja armastusest. Olgugi et meie energiavajadus on igal ühel erinev, peame me liikumiseks ja aktiivse elu elamiseks sööma. Kui sööme liiga vähe, langeb ka meie energiatase. Silm tuleb peal hoida makrotoitainetel — süsivesikud, rasvad ja valgud, ning tagada, et väiksemad toiduportsjonid sisaldavad peale nende ka vajalikke vitamiine ja mineraale. Kui sa sööd pikemat aega toitainetevaest toitu, siis langeb su energiatase ja väsimus on kerge tekkima. Väsinult me teeme aga veel halvemaid söögivalikuid, läheme tihti kergema vastupanu teed ja ajame endale suust sisse valimatult kõike, mis ette satub.