10 lihtsat ja toimivat nippi, kuidas süüa ilma suurema vaevata vähem

Paar aastat tagasi kaalusin praegusega võrreldes 20 kilo rohkem, oma 170-sentimeetrise pikkuse juures tuli see ligi 85 kilo ehk toredat "lisakogust" kandsin kaasas. Olen varasemalt ka alla võtnud ja siis selle kõik rõõmsalt tagasi teinud, nii et aastate jooksul on kaal kõikunud kui sinusoidil. Nüüdseks olen avastanud enda jaoks mõned nipid, mis aitavad mul toidust eemal olla ilma suuremate jõupingutusteta, kui mu organism toitu tegelikult ei vaja. Need nõksud on mul läbi proovitud ja julgen seepärast soovitada.