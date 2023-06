Jõutreening kaalulangetajale: siin on kaks põhjalikku trennikava superseeriatega. Mis efekti annab superseeriate kasutamine?

Superseeriad on üks paljudest erimeetoditest, mida jõutreeningul kasutatakse. Traditsiooniliselt rakendatakse jõutreeningul kordusseeria meetodit, mis tähendab seda, et treeninguvahendile pannakse raskus (kang, hantlid või trenažöör) ja sooritatakse kavas ettenähtud korduste arv, näiteks 10 kordust järjest, ning seejärel puhatakse. See 10 kordust moodustabki ühe seeria. Superseerias harjutatakse ilma puhkepausita (kahe seeria vahel) mitu seeriat järjest.

Miks valida superseeriad?

1. Võit ajas – teed rohkem tööd lühema ajaga.

2. Superseeriad on head harjutuste ja treeningu lõpetamiseks – tekitavad „pumbaefekti“.

3. Aitavad ületada treeninguseisakut.

4. Kaks järjestikust harjutusseeriat annavad hea võimaluse intensiivistada treeninguid ja šokeerida (koormata) lihaseid.

5. Kuna superseeriates enamasti väga suuri raskusi ei kasutata, on võimalik treeningu intensiivsust suurendada, ilma et oleks vaja julgestajat.

6. Kulutavad tõhusalt energiat ja sobivad neile, kes soovivad jõutreeninguga kaalu langetada.

7. Muudavad treeningud põnevamaks ja vaheldusrikkamaks.

Millal ja miks kasutada treenimiseks superseeriaid?

Superseeriaid võivad kasutada kõik, kuid eriti on see jõutreeningu erimeetod levinud kulturismis, kus valdav eesmärk on kasvatada lihasmassi. Hästi sobivad superseeriad ka treeningutesse, mille eesmärk on kulutada energiat...

Loe edasi juba artiklist, kus seletatakse lahti kuidas superseeriaid teha, millised on superseeriate kombinatsioonid ning saad ka 2 põhjalikku treeningkava: superkava kaheks päevaks nädalas + 4 päeva superplaan edasijõudnule.