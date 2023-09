Kõht kinni? Lahenduse toovad just need toidud

Vesi pole küll söök, aga on normaalse seedimise alus. Kohv ja magusad joogid viivad organismist vett välja ning tagajaärjeks on dehüdratiseerumine. Juues 8 klaasi vett päevas hoiad aga oma seedimise ja ka aju töökorras.

Mida enam meil on vanust, seda enam peame oma organismi toimimist toetama, et see oleks oma parimas vormis. Ploomid sisaldavad kiudaineid ja sorbitooli, mis seedesüsteemi väga kiirelt liikuma panevad. Kui ploome pole käepärast, võid juua kaks klaasi ploomimahla päevas. Ka smuuti on hea lahendus!