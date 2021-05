Kinni või lahti, gaasid, kõrvetised, valu – sada häda kõhuga! Gastroenteroloog selgitab mis on mis ja mida teha

Maris (41) on juba aastaid tähele pannud, et pingelistel eluperioodidel tekivad tal kõhuvaevused. "Alguses ei osanud sellele niimoodi mõeldagi, kuid hakkasin mingil hetkel tajuma seost stressi ja kõhuvalu vahel. Kui nägin, et probleem püsib, pöördusin perearsti poole." See oli kuus aastat tagasi - Marisele tehti uuringud, kuid midagi kindlat ei leitud. "Perearst suunas mind edasi gastroenteroloogi vastuvõtule, kus tehti ultraheliuuring, kuid ka see ei toonud rohkem selgust."

Naine hakkas uurima, kuidas tema toitumisvalikud enesetunnet mõjutavad. "Selgus, et kui väldin laktoosi, taanduvad ka kõhuprobleemid. Seega olen viimased aastad laktoosi vältinud nii palju kui võimalik ja tegelenud teadlikult oma toitumisega." Nüüd saab Maris kinnitada, et kuigi kõhuhädad ennast aeg-ajalt ilmutavad, on olukord siiski tunduvalt parem. "Oskan oma keha kuulata ja nõnda häirib see probleem mu igapäevaelu vähem kui enne."

Kuigi oma kõhuhädadest avalikult rääkima ei kiputa, ei pea dr Nedbalskaja sõnul neid kindlasti häbenema. "Tegemist on küllaltki levinud probleemiga. Funktsionaalseid kõhuga seotud sümptomeid esineb elu jooksul isegi kuni 40 protsendil täiskasvanud elanikkonnast."

Kuidas enesetunnet leevendada ja millal tuleb kindlasti arsti poole pöörduda, loe juba artiklist.