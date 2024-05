VANASTI │ “Õuna sööjal on harva kaelahaiguseid.“ Mida peeti tervislikuks toiduks sajand tagasi? Mis olid „uued toiduollused“?

1925. aasta veebruaris kirjutab dr R. Tamm artiklis “Uued toiduollused — vitamiinid” sellest, et kuigi meil veel vitamiinidest kahjuks midagi ei teata, olevat Inglismaal tavaline, et “pereema lõunasööki kavatsedes, järele kaalub, kas lõunasööki saab küllaldasel määral A-, B-, C-vitamiine.” Autori andmeil arvatakse olevat vähemalt kolm eri vitamiini: A-, B- ja C-vitamiin.

“Taim on keemiline laboratoorium, kus vitamiin valmistub; loom aga saab neid valmis olekus taimelt. Sellega on praegusel ajal saanud uue ja väga tõsise põhjenduse õpetus taimetoitlusest.”

Järgmistes numbrites pühendatakse igale vitamiinile (A, B ja C) põhjalik artikkel.