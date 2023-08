„See on nii naljakas, et pead elama üle 40 aasta, et mõista, kui oluline on veeta köögis targalt aega.“ Kuidas teha nii, et hea enesetunne algaks kõhust?

Kamille ja tema pere on üle kolme kuu järginud elustiili, mida iseloomustab maalähedane söömine, katsetamine ja köögiga sõbraks saamine. Võib isegi öelda, et nad võtavad snitti vanaemade väärikast vaaritamiskunstist. Suur muutus Kamille pere külmikus ja mõtlemises sai tõuke naise tervisehädadest. „Elus ongi vist sageli nii, et muutus algab madalseisust. Inimene on loomult mugav. Valu peab ikka olema piisavalt suur, et midagi teistmoodi teha,“ tõdeb ta.