„Ainult toore jõuga kaugele ei jõua!“ Sõltuvust tekitav discgolf on seltskondlik ajumäng, mille käigus saab kokku päevase sammunormi

Nüüd on harva päevi, kui Margus mängima ei jõua. Ta kirjeldab, et keha hakkab siis justkui sügelema ja läheb pingesse. „Me käime ka talvel ja pimedas mängimas, vahet ei ole, mis ilm on. Kogu aeg oleme metsas!“ Aegviidus elades sai Margus Kõrvemaa keskuses mängida. Tol ajal oli korvidega rada küll olemas, kuid see seisis jõude. „Tegime diili, et käime mängimas ja hooldame samas ka rada.“