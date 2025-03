Vajad kiirelt ravimiretsepti pikendamist või haiguslehte? Siit saad abi isegi puhkepäevadel

Tervisekassa perearstiabiteenuse halduri Anu Valli sõnul kasutati eelmisel aastal isikustatud nõustamist ligi 11 000 korral, kusjuures rohkem kui pooltel juhtudel sooviti just retsepti pikendada. „Kuna isikustatud nõustamine moodustas vaid 4% kõigist pöördumistest, näeme, et paljud inimesed ei ole sellest võimalusest teadlikud,“ selgitas Valli.

Alates sellest aastast on võimalik terviseabi küsida ka veebilehelt 1220.ee, kus tuleb end tuvastada Smart-ID või Mobiil-ID abil. See annab võimaluse taotleda retsepti pikendamist ka interneti kaudu. „Lihtsalt avage vestlusaken, autentige end ja esitage oma soov,“ kirjeldab Valli. See uuendus on eriti kasulik krooniliste haiguste ja korduvate tervisemurede korral, kuna see aitab vältida olukordi, kus vajaliku ravimi puudumine ohustab tervist või sunnib pöörduma erakorralise meditsiini osakonda.