Prof Toivo Maimets pandeemia õppetundidest ja vähiravi uutest suundadest: kui saame teada, kuidas loodus eksib, saame seda korrigeerida

Viis aastat pärast COVID-19 pandeemia algust on teadusel viiruse ja selle mõju kohta palju rohkem teadmisi. Uurima on hakatud ka haigestumise pikaaegset mõju tervisele. „Teaduskirjanduses nähakse seda kui tõsist rahva tervishoiu ja meditsiini probleemi,“ tõdeb Toivo Maimets. Oma põhilise teadustöö on aga Maimets pühendanud kasvajate bioloogiale ehk vähile, kus haiguse olemust on hakatud vaatama hoopis uue pilguga.