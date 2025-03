„Olen kõiki dieete proovinud, ükski ei tööta.“ Toitumisterapeut selgitab, miks kaal ei lange. Mida teha ekstreemsuste asemel?

„Olen inimestelt väga palju kuulnud, et proovitud on kõiki dieete, aga ükski ei tööta. Tihti on need aga äärmuslikud lahendused,“ tõdeb Hermlin. Alustada tasub ikka normaalsest toitumisest, mis hea planeerimise korral võib möödaminnes viia ka lisakilod. „Meie toitumine peaks lisaks tervisliku kehakaalu hoidmisele ka meie tervist toetama ja olema jätkusuutlik, et suudaksime seda järgida kogu elu vältel.“