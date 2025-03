Psühholoog soovitab eriti tõhusat viisi, kuidas toitumisega oma vaimset tervist toetada

Koos söömine kui vaimse tervise toetaja

Teadlased on leidnud, et koos perega söömise traditsioon mängib laste ja noorte vaimse tervise kaitsmisel olulist rolli. Uuringud näitavad, et 49% Euroopa ja Põhja-Ameerika kooliealistest lastest söövad koos perega kas hommiku- või õhtusööki (Lopez-Gil jt, 2025). Samas tähendab see, et rohkem kui pooltel lastel see kogemus puudub.