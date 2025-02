„See uudis lõi mu korralikult pahviks ja tõi pisarad silma.“ Kristel Leif edukast vähiravist Rootsis

Silmamelanoom on agressiivne vähkkasvaja, millel on suur siirete oht. Juba eelmisel kevadel tekkis Kristelil korraks mõte, kas peaks vaatama ravivõimalusi välismaal. Siiski sai selgeks, et ka Eestis oli tol hetkel kõik vajalik olemas. Uisapäisa välismaale polnud mõtet sõita.