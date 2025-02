KÜSITLUS | Tervislikud toiduvalikud poes – kas võimatu ülesanne?

Tervise Arengu Instituudi andmete põhjal on 62,2% Eesti täiskasvanud rahvastikust liigse kehakaaluga. Neist 35,9% on ülekaalulised ja 26,3% rasvunud. Aastas põhjustab täiskasvanute ülekaal ja rasvumine kokku ligikaudu 250 000 haigusjuhtu. Ülekaal on paljuski mõjutatud muutunud harjumustest – me veedame suurema osa päevast istudes ja tarbime liiga energiarikast toitu. Kuid kas poes on üldse võimalik tervislikke valikuid teha?