„Oleksin jäänud mitmesaja euro võrra vaesemaks.“ Kindlustusega vaielnud Raul ootab operatsiooniaega, et kirurg eemaldaks kasvaja

„Helistasin esmajoones riiklikusse haiglasse, kuid esimene konsultatsiooniaeg oli alles mitme kuu pärast. Siis mul välgatas, et tööandja poolt on BTA tervisekindlustus,“ räägib Raul, kuidas lootis kiiremini kirurgi vastuvõtule jõuda. Selleks et teha kindlaks, kas kindlustusfirma sellise ravi kompenseerib, uuris ta ettevõtte kodulehte. Sealt ta luges, et „kompenseeritakse kulud meditsiiniliselt näidustatud perearsti, üldarsti ja eriarsti konsultatsioonide eest, sh omaosalustasuna makstav visiiditasu“. See julgustas teda kasutama tööandja ravikindlustust ja erakliinikus sai konsultatsiooniaja juba kahe nädala pärast. Hingel oli siiski mure, ega tegemist pole millegi pahaloomulisega. Samuti häiris teda pidev seljavalu.