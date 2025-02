Kroonilise neeruhaiguse risk suureneb vanuse, diabeedi ja kõrgvererõhktõvega. Mis haigusega on tegu ja kuidas seda ära tunda?

Krooniliseks nimetatakse tõbe seetõttu, et seda ei ole võimalik välja ravida. Ravi iseenesest on aga väga oluline, et pidurdada neerude kahjustuse süvenemist ja vältida haiguse edasiarenemist faasi, kus on vaja regulaarset neerude tööd asendavat ravi dialüüsi või doonorneeru näol. „Tervislik elustiil ja õigeaegne ravi võivad oluliselt aeglustada kroonilise neeruhaiguse arengut,“ rõhutab doktor Telling.