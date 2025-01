Tervise toetamiseks on tark süüa vähem ülitöödeldud toite. Millised tooted esimesena menüüst välja jätta?

Üha rohkem teadusuuringuid seostab ülitöödeldud toidu liigset tarbimist tervisemuredega, näiteks südame- ja veresoonkonnahaiguste ning teist tüüpi diabeediga. Selliste toitude hulka menüüs vähendada on hea mõte. Kindlasti tekib nüüd küsimus, et mis üldse on ülitöödeldud toit? Peaaegu kogu toit on mingil määral töödeldud. Kui kasutad kodus kokates jahu ja õli, on need mõlemad läbinud teatud töötlusprotsessid. Ent ülitöödeldud toit sisaldab tööstuslikke aineid, mida tavainimene oma köögis naljalt ei kasuta.