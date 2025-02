Suitsiidiekspert Merike Sisask: olin tugev teoreetik, kuni mind tabas välguna taevast elukaaslase enesetapp

Oma teadustöös on Sisask liikunud suitsiidi uurimiselt rohkem heaolu-uuringute suunas. Samas on ta aru saanud, et heaolu- ja suitsiidiuuringud polegi nii erinevad. „Suitsiidini viib väga kriitiline heaolu puudus.“ Suitsiidiennetus ei tähenda aga ainult kriisihetkel sekkumist või hospitaliseerimist, vaid hoopis igapäevaelu teadlikku kujundamist. „Suitsiidiennetus on igapäevaelu tark ja tegus korraldamine, et heaoluhetki oleks rohkem kui pahaolu,“ selgitab ta.

Sisaski arvates on suitsiidist rääkimine väga normaalne. Seda peaks tegema rahulikult ja julgelt, ilma häbimärgistamiseta. „See, kui me ei saa millestki rääkida, ei tee seda olematuks. Vaikimine tekitab hoopis tunde, et suitsiid on midagi piinlikku ja häbiväärset. Kui see on perekonnas juhtunud, võidakse arvata, et midagi on nendega valesti. Nii võib jääda võimaliku abita.“