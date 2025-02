POOLT JA VASTU | Kas suhkru asendamine meega on tervislikum valik?

Tervise Arengu Instituudi teadur Tagli Pitsi selgitab, et tegelikult on mesi kuulunud suhkru ja maiustustega samasse toidurühma juba alates 2004. aastast, mil soovitused esimest korda avaldati. Siiski ei tähenda see, et mesi oleks halb toiduaine. „Ühtegi toitu ei peaks nimetama heaks, halvaks, kahjulikuks, tervislikuks, ebatervislikuks. Tervislik või ebatervislik saab olla kogu inimese toiduvalik tervikuna. Küll aga on toite, mille tarbimine ei ole organismi füsioloogilistest vajadustest lähtuvalt vajalik,“ selgitab ta.