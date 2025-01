Parem seedimine ja tervislik kehakaal: kiudained on tervisele hädavajalikud. Praktilised soovitused, kuidas neid rohkem süüa

Tänapäeval on söömine muutunud keeruliseks, sest toidupoodide riiulid on lookas kraamist, mida müüakse küll toidu nime all, kuid mis meie tervist tegelikult ei toeta. Kipume tarbima ülitöödeldud toite ja liialdama soola, suhkru ja rasvaga. Halbade asjade külluse kõrval sööme häid ja kasulikke asju liiga vähe, näiteks kiudaineid. 2022. aastal avaldatud uuringust selgus, et tarbime liiga vähe täisteratooteid. See on murekoht, sest täisteratooted on meile kasulikud, sisaldades rikkalikult B-vitamiine, foolhapet, oomega-3 rasvhappeid, taimseid valke, antioksüdante ja mikrotoitaineid. Lisaks on täisteratooted üheks kiudainete peamiseks allikaks.