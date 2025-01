Gripihooaeg kogub hoogu, haigestumiste haripunkti oodatakse märtsiks. Arst paneb südamele: veel ei ole hilja end vaktsineerida

Millal on lapsel vaja kiiret arstiabi?

Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku arst dr Reet Raukase sõnul on ohumärk see, kui laps hakkab käituma tavalisest väga erinevalt, näiteks muutub ebaharilikult loiuks või kui tekib teadvuse hägustumine või teadvusehäire. Ja vastupidi, kui ilmub näiteks kriiskav nutt, nututämber on tavapärasest erinev. Oluline on märgata, kas lapse käitumine on teistsugune kui tavapärase põdemise ajal.

Teine olukord on see, kui laps ei suuda juua – siis on vedelikupuuduse oht ja seepärast on vaja haiglaravi. Gripi avaldumisel tekivad lastel sageli ka seedetrakti nähud, nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu. See iseenesest ei pruugi haiglaravi vajada. Küll aga võib oksendamise korral kergesti kujuneda vedelikupuudus, sel juhul on vaja minna haiglasse, et kaotatud vedelikku veeni kaudu asendada.