Soolestiku tervis mõjutab meie heaolu ja enesetunnet. Mida süüa, et tuju ja tervis oleksid paremad?

Soolestiku mikrobioota ehk bakterite kooslus on kõigil inimestel unikaalne. Ometi on viimastel aastakümnetel läbi viidud uuringutes leitud, et soolestiku tervis võib olla seoses ülekaalulisusega. Lisaks seostatakse mikrobioota häirumist ka teiste tervisemurdega, nagu erinevate autoimmuunsete seisundite, seedetraktihaiguste, diabeedi ja närvisüsteemi haigustega. Kuidas oma soolestikku toiduga toetada?