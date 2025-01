Kaelast või seljast käis läbi valusähvatus? Füsioterapeut selgitab, kuidas valust vabaneda ja millal tuleks minna arsti juurde

Kõik sõltub sellest, mis täpselt juhtus ja füsioterapeudi vastuvõtul algab asi sündmuste kaardistamisega. Kontekst on valu ja vigastuste puhul oluline. „Kui inimene ütleb, et tegi lund koristades kiire liigutuse ja selg jäi valusaks, tuleb teha veidi detektiivitööd ja uurida, kas tal oli käes labidas, kas lumi oli raske või kerge, kas ta rookis kiiruga 10 minutit või kolm tundi,“ selgitab Rainar. „Nii saab selgeks, kas häda tekkis süütu liigutuse tagajärjel, on see suure koormuse loogiline tulemus või hoopis midagi muud.“

Positiivne on see, et keha hoiatab tavaliselt ette enne, kui midagi juhtub, mis tähendab, et olles tähelepanelik, on võimalik tõsisemaid vigastusi vältida. Võib-olla oli selg juba nädal aega varem ärgates kangem kui tavaliselt või istusid enne pea liigutamist kehva rühiga mitu tundi liikumatus asendis? Sellisel juhul on lumerookimine või järsk liigutus kõigest katalüsaator. „Päris tihti on probleem mujal ja tuleb alles suurema pingutuse käigus esile,“ kinnitab Rainar.