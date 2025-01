Püsivalt kõrge vererõhk kahjustab veresoonte seinu. Toitumisterapeut annab nõu, kuidas vererõhku toitumisega alandada

Kõrgvererõhktõbi ehk hüpertooniatõbi on levinuim südame-veresoonkonnahaigus. Kõrge vererõhk tekib siis, kui süda surub verd läbi ahenenud veresoonte suure jõuga, et varustada kudesid eluks vajaliku hapnikuga. Kõrgenenud vererõhku inimene üldjuhul ei tunne, kuigi mõnikord võib see põhjustada peavalu, pearinglust, tasakaaluhäireid, kohinat kõrvus, väsimust või südamekloppimist. Hea uudis on, et vererõhku saame ka toitumisega mõjutada.