Kui palju D-vitamiini vajab inimene eri vanuses ja mis on üleannustamise riskid?

Uuemad uuringud viitavad, et D-vitamiin mõjutab ka lihaste jõudlust ja kardiovaskulaarset tervist. On leitud, et piisav D-vitamiini tase võib vähendada teatud vähivormide, diabeedi ja autoimmuunhaiguste riski. Neuroloogilises plaanis on D-vitamiin seotud meeleolu ja kognitiivsete funktsioonidega, mistõttu võib selle puudus suurendada depressiooni ja dementsuse riski.

D-vitamiini vaegus on levinud probleem, eriti põhjapoolkera maades, kus päikesevalgust napib. Puuduse sümptomid varieeruvad kergest väsimusest kuni tõsiste terviseprobleemideni. D-vitamiini vaeguse sümptomid:

Väsimus ja nõrkus. Madal energiatase ja krooniline väsimus on sageli esimesed märgid.

Lihasvalu ja -nõrkus. Puudus võib viia lihaste funktsiooni halvenemiseni ja suurendada kukkumisriski, eriti eakatel.

Luude haprus. Kaltsiumi imendumise häired soodustavad luuhõrenemist ehk osteoporoosi.

Immuunfunktsiooni langus. Keha kaitsevõime nõrgenemine muudab inimese vastuvõtlikuks nakkushaigustele, sealhulgas hingamisteede infektsioonidele.

D-vitamiini allikad Päikesevalgus: see on peamine D-vitamiini allikas, kuid põhjapoolkera kliimas on selle saamine piiratud.

Teatud toidud: rasvased kalad (lõhe, makrell, sardiinid), munakollane, maks ja D-vitamiiniga rikastatud piimatooted.

Toidulisandid: D-vitamiini tabletid, kapslid või tilgad on talveperioodil tõhus abi vitamiinivaeguse ennetamiseks.

D-vitamiini soovituslik tarbimine põhjapoolkeral

D-vitamiini puudus on eriti levinud põhjapoolkeral elavate inimeste seas, kuna UV-kiirguse intensiivsus on liiga väike. Samuti väheneb vanusega naha võime päikesekiirguse toimel tõhusalt D-vitamiini toota. Seetõttu on soovitatav korvata puudujääki toidulisanditega.

Soovituslikud kogused:

lapsed (1–12 aastat): 10–20 mikrogrammi (400–800 RÜ) päevas,

teismelised (12–18 a): 15–20 mikrogrammi (600–800 RÜ) päevas,

täiskasvanud (18–64 aastat): 20–25 mikrogrammi (800–1000 RÜ) päevas,

vanurid ja tubased täiskasvanud: 30–50 mikrogrammi (1200–2000 RÜ) päevas.