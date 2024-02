Eestlaste suurim tervisemure on väsimus. Mis seda põhjustab ja kuidas väsimusest jagu saada? Arst annab nõu

Väsimuse põhjuseid võib Dr Raave-Sepa sõnul olla sadu, kuid sagedamini on see seotud kiire elutempo, haiguste või vigastustega, vaimse tervise, vähese une, ravimite tarvitamise või mõne aine puudusega organismis. „Esineb ka kroonilise väsimuse sündroomi, mida iseloomustab pikka aega kestnud väsimus, millel pole kindlat põhjust,“ nentis dr Raave-Sepp.

Kui väsimus on ajutine ja seotud näiteks unepuuduse või lühiajalise stressiga, võib see laboriarsti hinnangul tavaliselt mööduda pärast puhkust või stressi leevendavaid meetmeid. „Kuid kui väsimus on püsiv või mõjutab oluliselt igapäevast elukvaliteeti, võib see viidata tõsisematele terviseprobleemidele ja vajab täiendavaid vereanalüüse ja arstipoolset hinnangut, sest sageli on selle taga oluliste mineraalainete ja vitamiinivarude vähenemine organismis,“ ütles dr Raave-Sepp.