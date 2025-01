Kuidas süüa nii, et veresuhkrutase üleliia kõrgele ei tõuseks? Soovitused, kuidas veresuhkrutaset alandada

Veresuhkrutaseme kõikumine päeva jooksul on normaalne. Eelkõige on meie veresuhkrutase seotud söömisega, aga mõju avaldavad näiteks ka liikumine, stress ja uni. Küll aga ei ole hea, kui veresuhkur kõigub päeva jooksul pidevalt üles-alla nagu kihutaks mööda Ameerika mägede atraktsiooni. See võib tervisemured tuua ka inimesele, kellel pole diabeeti. Mida on oluline teada?