Vastutus oma naudingu eest. Sex-coach: sina ise saad juhendada ja hoolitseda selle eest, et sul oleks hea

„Minu juurde on jõudnud naised, kes arvavad, et nad ei olegi suutelised seksi nautima. Tegelikult on iga naine võimeline kogema orgasmi,“ leiab Agnes. Ühiskonnas on seksi kohta hästi palju müüte. Jäljendatakse pornos nähtut või harrastatakse seksi, mille eesmärgiks on penetratsioon, kuid millel on naudinguga vähe pistmist. Selle asemel, et kahelda oma võimes seksi nautida võiks vaadata, kas see on üldse nautimist pakkuv seks.