Popidioti laulja Matti Peura arstina abi küsimisest: see on väga raske. Eriti vaimseid probleeme ravitakse mingil teisel viisil

Matti Peura ja Rein Fuksi jaoks on muusika tegemine oluline osa elust ja minapildist. Rein tunnistab, et kuna ta pole koolis muusikat õppinud, siis arvas, et tal justkui pole õigust muusikat teha. „Võin seda teha kodus vaikselt teki all, aga et jumala eest ei ütleks kusagil kõva häälega, et olen muusik. Nüüd olen õppinud mõtlema, et olen muusik, mis teeb olemise väga palju kergemaks.“ Muusika on siiski talle olnud kahe otsaga asi, mis tekitab ühest küljest kõige parema tunde, kuid võib tirida ka väga sügavale auku. „Sinna ma nüüd ennast reeglina enam tõmmata ei lase,“ tõdeb ta.