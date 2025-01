Toidupoe nimekiri, mille järgi saad kokku panna tervisliku ja eelarvesõbraliku ostukorvi

Kui toidupoe nimekirja tegemine on siiamaani tundunud sulle tüütu, siis tegelikult on sel kaks suurt kasutegurit. Uuringute käigus on leitud, et nimekirja koostamine on seotud tervislikumate toiduvalikutega, sest aitab toidukordi paremini planeerida. Tänu planeerimisele on lihtsam püsida rajal ja valmistada toite, mida kogu pere naudib. Samuti väheneb tõenäosus, et pead söögitegemise pärast viimasel hetkel stressama. Nimekirja järgi ostude tegemine aitab ka rahaliselt säästa, sest tead täpselt, mida poodi ostma lähed ja emotsiooniostude tõenäosus on väiksem.