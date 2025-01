Passiivsed pühad panid oma eluviisi üle järele mõtlema? Treener annab 21 kavalat nippi, kuidas igapäevaellu liikumist lisada

Kes meist poleks kuulnud lauset „Terves kehas terve vaim!“, ütleb Susie-Ann ja arvab, et kuigi need sõnad on vast paljudele pähe kulunud, pole meil rahvana põhjust rusikaga vastu rinda taguda ja oma hea tervisega uhkustada.



Tervise Arengu Instituudi koostatud raporti kohaselt on 73,7 protsenti Eesti täisealisest rahvastikust passiivsed. „Peaaegu kolm inimest neljast veedavad liiga palju aega istudes ega liigu piisavalt. Seejuures on mõõdupuuks võetud 120 minutit keskmise koormusega füüsilist aktiivsust nädalas ehk vähem kui näiteks 20 minutit jalutamist päevas. Need numbrid on päris šokeerivad. Kas tõesti ainult 26,3 protsenti Eesti täiskasvanutest liiguvad rohkem kui 2 tundi nädalas või 20 minutit päevas?“ küsib Susie-Ann.