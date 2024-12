Ärevus ja pidev magusaisu? Dr Sergey Saadi selgitab levinud terviseprobleemi, millest ei räägita. Soovitused tervise toetamiseks

Tihti arvavad inimesed, et ärevus, depressioon, kõrge kolesteroolitase ja mured menstruaaltsükliga on eraldiseisvad probleemid, ent tegelikult on need omavahel seotud. „Inimene pöördub neuroloogi poole peavalude ja kroonilise väsimusega, psühhiaatri poole ärevusega, südamearsti poole kõrge vererõhu ja südamekloppimise ning endokrinoloogi poole kaalutõusu ja kõrge veresuhkrutaseme korral,“ toob doktor Saadi näite. Eri probleemide allikas võib olla hoopis pidev põletikutase kehas, mida põhjustab insuliiniresistentsus.