Tervisekassa toetatud harvikhaiguste ravi loetellu lisanduvad uued ravimid

Koostöös ravimitootjatega on loetellu lisatud väga kalli hinnaga ägeda maksaporfüüria raviks vajalik ravim. Samuti hakkab tervisekassa 2025. aastal rahastama veel ühte alternatiivset ravivõimalust – toimeainet alfapegunigalsidaas Fabry tõve patsientidele ja toimeainet alfaasfotaas hüpofosfataasia raviks. Viimase puhul on tegemist harvaesineva, raske ja potentsiaalselt surmaga lõppeva geneetilise häirega, mida iseloomustab puudulik luu mineralisatsioon ning fosfaadi ja kaltsiumi reguleerimise häired.

Kui 2021. aastal rahastas tervisekassa harvikravimeid 445 patsiendile 12,5 miljoni euro eest, siis 2023. aastal toetati juba 576 patsienti ligi 22 miljoni euro eest. 2024. aasta novembri seisuga on kulud kasvanud 12 miljoni euro võrra veelgi suuremaks ulatudes 34 miljoni euroni ning abi on saanud 753 patsienti. „See tähendab, et nelja aastaga on harvikhaiguste ravi rahastus kasvanud ligi kolm korda,“ tõi välja Hark.