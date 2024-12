„Kogu aeg oli väike peavalu, aga pidasin seda normaalseks.“ Räpina Jacki laulja Kill Kaare märkas tõsist terviseprobleemi viimasel hetkel

Igaks juhuks otsis ta välja vererõhuaparaadi. Mõõtmisel oli näit 170/120 mm Hg, mis on ülikõrge ja võib põhjustada raskeid terviserikkeid, nagu insult või infarkt. „Mulle tuli äkitselt mõistus pähe – nüüd tuleb aeg maha võtta!“ Ta tühistas kõik järgmise kahe päeva kohtumised. See andis võimaluse magada, raamatuid lugeda ja muusikat kuulata. Sotsiaalmeediakanaleid ta nendel päevadel lahti ei teinud. „Meil on praegu bändiga selline aeg, kus peaks jälgima, mis sotsiaalmeedias toimub. Aga suutsin siiski aja nii maha võtta, et puhkasin ennast välja,“ ütleb Kill, et tänu sellele läks enesetunne palju paremaks.