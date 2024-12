Sa ei suuda teha ühtegi kätekõverdust või lõuatõmmet? Treener selgitab, kas ülakeha harjutused on naistele päriselt raskemad

Naiste ja meeste kehakoostis ja -ehitus on tõepoolest bioloogiliselt ja füsioloogiliselt mõneti erinevad. Naised kannavad rohkem kehamassi alakehas, samas kui meestel on lihasmassi rohkem just ülakehas. Olulist rollil mängivad ka suguhormoonid, eriti testosteroon, mis aitab kaasa lihasmassi arengule. Ometi ei tähenda need erinevused, et naised oleksid meestest loomupäraselt nõrgemad.